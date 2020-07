Ufficiale: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato

Clamorosa e speciale decisione della rivista France Football riguardo al premio individuale più rilevante del mondo del calcio.

Arriva in maniera ufficiale una notizia piuttosto clamorosa per quanto riguarda il calcio internazionale.

Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. Il premio più importante e prestigioso a titolo individuale del calcio mondiale sarà bloccato per quanto riguarda l’annata in corso.

Lo ha annunciato la rivista France Football, che dal 1956 patrocina l’evento del Pallone d’Oro, organizzando anche le votazioni in merito.

“A circostanze eccezionali corrispondono disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’Oro non verrà assegnato nel 2020, a causa della mancanza di condizioni eque sufficienti” – ha fatto sapere l’organizzazione francese.

Tante le motivazioni che hanno indotto France Football alla dolorosa scelta: in primis per l’emergenza Covid-19, per la quale sarebbe impossibile trovare un criterio equo di valutazione, vedendo saltati anche eventi calcistici rilevanti come EURO 2020.

Appare inoltre scorretto valutare tutti i calciatori allo stesso modo, visto che diversi campionati internazionali (la Ligue 1 francese su tutti) hanno deciso per l’interruzione definitiva in contemporanea con la pandemia mondiale.

Solo gennaio e febbraio sono stati mesi del 2020 in cui il calcio si è svolto regolarmente e senza interruzioni o porte chiuse. Troppo poco per poter premiare un singolo campione con il Pallone d’Oro.

LEGGI ANCHE -> PIOLI ESALTA DONNARUMMA