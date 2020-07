Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Rebic

Il Milan nelle prossime ore avrà un confronto con Fali Ramadani, agente di Ante Rebic e Luka Jovic. Un summit di calciomercato molto importante per il club.

Il Milan è pienamente soddisfatto del rendimento di Ante Rebic e punta su di lui anche per il futuro. Il prestito dall’Eintracht Francoforte scade a giugno 2021, ma non va escluso un riscatto anticipato.

Per discutere del futuro dell’attaccante croato, è in arrivo a Milano l’agente Fali Ramadani. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, nella giornata odierna dovrebbe esserci un incontro tra lui e la dirigenza rossonera.

Oltre a Rebic, anche Luka Jovic può entrare nella discussione tra le parti. Ramadani è procuratore anche del centravanti bosniaco, in uscita dal Real Madrid e finito nel mirino pure del Napoli. Gli ostacoli economici, però, sono molto grandi. Tra ingaggio e cartellino serve un investimento che il Milan al momento non sembra disposto a fare.

Jovic percepisce circa 5 milioni di euro netti all’anno e il Real Madrid un anno fa spese 60 milioni di euro per comprarlo dall’Eintracht Francoforte. Il prezzo è più basso di allora, però i blancos non fanno grandi sconti e per adesso non aprono al prestito.

