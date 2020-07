Galliani, il retroscena su Donnarumma: “Stava andando all’Inter”

Adriano Galliani, direttore sportivo del Monza, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, svelando un retroscena: “Stava andando all’Inter” – ha dichiarato.

Adriano Galliani oggi sogna di portare il Monza in Serie A, ma oltre trent’anni di successi al Milan non si dimenticano.

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, l’ex ad rossonero si è soffermato, tra gli altri argomenti, su Gianluigi Donnarumma.

Il portiere rossonero nella sfida di stasera contro il Sassuolo taglierà il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Milan. Un bottino pazzesco, come dichiarato Galliani.

“A soli 21 anni è incredibile. Così come è incredibile la parata su Santander di sabato sera. Ho grande affetto per lui, l’ho visto esordire e gli ho fatto firmare il primo contratto. Gli auguro ogni bene e sono felice per lui” – le parole dell’ex rossonero.

Lo stesso Galliani ha voluto svelare un retroscena dell’arrivo di Donnarumma nelle giovanili rossonere, un passaggio per niente scontato: “Devo ringraziare Mauro Bianchessi, uno straordinario talent scout. Mi disse che stava andando all’Inter e che non potevamo perderlo“.

MILAN, RINNOVO DONNARUMMA: LE ULTIME NEWS