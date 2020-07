Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli

I convocati del Milan per la partita di stasera contro il Sassuolo. Ecco i 23 scelti dall’allenatore rossonero.

Il Milan ha diramato poco fa la lista dei convocati per Sassuolo–Milan. Dopo aver affrontato Parma e Bologna, i rossoneri chiudono oggi il cerchio contro le emiliane al Mapei Stadium. Di fronte la temibile squadra di Roberto De Zerbi, reduce da un buon periodo di forma ma dal deludente pareggio di Cagliari.

Stefano Pioli deve fare ancora a meno di Samu Castillejo, Musacchio e Duarte. Per il resto non ci sono sorprese: Paquetà confermato fra i convocati, così come anche gli altri. Ecco di seguito la lista dei 23 che partiranno per l’Emilia Romagnola per affrontare il Sassuolo.