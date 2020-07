Segui Sassuolo-Milan con noi in diretta live! Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di Serie A dal Mapei Stadium.

9′ – Infortunio al ginocchio per Conti, entra Calabria.

1′ – Partita iniziata!

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan. Tra poco tutti gli aggiornamenti dal Mapei Stadium sul match di questa sera.

Vincere per chiudere il discorso Europa. Il Milan è di nuovo in campo questa sera per affrontare il Sassuolo. Si chiude così il trittico emiliano: dopo Parma e Bologna, è il turno dei neroverdi, squadra reduce da un buon periodo di forma ma dal pareggio contro il Cagliari.

Stefano Pioli spera di portare a casa tre punti per conquistare finalmente l’Europa League. Ibrahimovic c’è, nonostante ieri non si è allenato con il resto del gruppo. Gioca Andrea Conti e non Davide Calabria, in gol contro il Bologna. Il mister ha preferito l’ex Atalanta. Saelemaekers confermato largo a destra.

Nel Sassuolo c’è Locatelli dal primo minuto, il grande ex. Manca invece Boga: al suo posto Harsalin con Raspadori sulla trequarti.

Il tabellino di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Peluso, Marlon, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo.

All.: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović.

All.: Pioli

Arbitro: Pairetto

Marcatori: