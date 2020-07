Milan su James Rodriguez, prezzo fissato: bomba dalla Spagna

James Rodriguez lascerà il Real Madrid e sembra esserci anche il Milan in corsa per assicurarsi il trequartista colombiano. Stabilita la valutazione di mercato.

Clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da El Chiringuito, stessa fonte che rivelò il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve, il Milan avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez.

Il Real Madrid è disponibile a trattare la cessione del fantasista colombiano. Per 32 milioni di euro l’ex giocatore di Porto e Monaco può lasciare la squadra di Zinedine Zidane. Secondo El Chiringuito ci sarebbero offerte da parte di Milan, Inter, Benfica e Manchester United.

James Rodriguez ha compiuto 29 anni a luglio e non è un titolare nel Real Madrid. La sua idea e quella del club è quella di separarsi nella prossima finestra di mercato. Attenzione all’ingaggio del calciatore, che percepisce 7-8 milioni netti all’anno. Per il Milan non sarebbe facile poter accontentare le richieste economiche del colombiano. Servirebbe spalmare su più anni di contratto uno stipendio comunque alto.

Il contratto di James Rodriguez con i blancos scade a giugno 2021 e non c’è traccia di una trattativa per il rinnovo. Zidane lo ha messo ai margini della squadra e la soluzione logica è quella di dirsi addio. Le pretendenti non mancano. Il Milan non sarà la favorita, però potrebbe comunque effettuare un tentativo.

