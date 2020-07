Gazidis alla squadra: “Pioli confermato per meriti e gioco”

A Milanello in mattinata la dirigenza ha parlato ai calciatori del rinnovo di Stefano Pioli. Ivan Gazidis ha spiegato i motivi della scelta nel dettaglio.

Stamattina Ivan Gazidis, Paolo Scaroni, Paolo Maldini e Frederic Massara erano a Milanello sia per seguire l’allenamento della squadra che per parlare con i giocatori della conferma di Stefano Pioli.

L’agenzia ANSA spiega che che Gazidis nel suo discorso ha spiegato il mister è confermato per meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando.

La dirigenza ha colto anche l’occasione per premiare Gianluigi Donnarumma, che in Sassuolo-Milan ha collezionato la presenza numero 200 con la maglia rossonera. Un traguardo importante per un ragazzo di soli 21 anni, che adesso deve però rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021.

