Infortunio Romagnoli, l’annuncio di Pioli: “Stagione finita”

Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv ha parlato al termine di Sassuolo-Milan, facendo il punto sulle condizioni di Alessio Romagnoli e Andrea Conti

Il Milan dovrà fare a meno del suo capitano, Alessio Romagnoli, per le ultime tre partite di campionato. L’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Sassuolo non gli permetterà di aiutare i rossoneri nelle sfide restanti, a partire dal match contro l’Atalanta: “Romagnoli ha avuto un problema muscolare che, quasi sicuramente, ce lo toglierà per tutte le partite restanti – ammette Pioli ai microfoni di MilanTv – Conti ha avuto un problema al ginocchio che sarà da valutare nelle prossime ore.

Dispiace molto perché stavamo giocando bene e Alessio aveva giocato tutti i minuti del campionato con qualità”.

Felicità per il rinnovo – “Sono emozionato perché era la cosa che desideravo che si avverasse. Sono molto felice perché desideravo continuare questo lavoro, cominciato da poco e che potrà portarci grandi risultati in futuro”.

