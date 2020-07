Milan, incontro con agente Rebic finito | Maldini non dà indizi

Finito l’incontro fra il Milan e l’agente di Rebic. Intervistato dai giornalisti presenti, Maldini non ha dato alcun indizio sulla trattativa.

Si è appena concluso l’incontro fra Paolo Maldini e Frederic Massara con Fali Ramadani, l’agente di Ante Rebic. Il Milan vuole tenere l’attaccante croato, ma c’è da convincere l’Eintracht e imbastire una trattativa.

Al summit era presente anche la Fiorentina, che detiene il 50% della futura rivendita del giocatore.

Finito l’incontro, alcuni cronisti hanno intercettato Maldini, il quale però non ha dato alcun indizi sulla permanenza o meno di Rebic. Infatti il direttore tecnico del Milan non ha risposto alle domande, anche a quella sul suo futuro. Ha soltanto detto di essere contento per il rinnovo di Stefano Pioli.

