Ibrahimovic attende il Milan: può ridursi l’ingaggio e restare

Zlatan Ibrahimovic ha più chance di rinnovare senza l’approdo di Ralf Rangnick al Milan. Nonostante ciò, restano degli aspetti importanti da discutere.

Il rinnovo di Stefano Pioli e il conseguente mancato arrivo di Ralf Rangnick riavvicinano Zlatan Ibrahimovic al Milan. Se prima il rinnovo sembrava impossibile, adesso qualche spiraglio sembra esserci.

Rimangono alcune tensioni e aspetti da chiarire con Ivan Gazidis, ma l’eventuale permanenza di Paolo Maldini può essere un altro fattore importante a spingere lo svedese a restare. Non c’è ancora una trattativa, il giocatore attende una chiamata dalla società ed è probabile che arrivi solamente a fine campionato.

Il Corriere dello Sport spiega che Ibrahimovic sarebbe contento di rimanere al Milan. Ovviamente pretende chiarezza sui progetti futuri e anche un ingaggio importante. Ma rispetto alla richiesta iniziale di circa 6 milioni di euro netti annui, sembra disposto ad accettare uno stipendio inferiore.

La proprietà Elliott e l’amministratore delegato Gazidis dovranno valutare bene pro e contro dell’operazione. Zlatan rimarrebbe solamente per essere protagonista e non una comparsa di riserva. Sarà necessario un confronto diretto per chiarire ogni aspetto e prendere una decisione definitiva.

Pioli e Maldini possono essere fattori importanti in questa trattativa, però possono non bastare. Innegabile che Ibrahimovic abbia dato un grande contributo alla squadra da quando è tornato, ma il rinnovo rimane comunque complicato e bisogna attendere fine stagione per capire se il matrimonio potrà continuare o avverrà il divorzio.

