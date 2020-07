Maldini premia Donnarumma: “Speriamo che la storia continui”

Paolo Maldini e il resto della dirigenza del Milan hanno premiato Gigio Donnarumma per le 200 presenze, auspicando anche la sua permanenza in rossonero.

Gianluigi Donnarumma è stato premiato a Milanello per le sue 200 presenze in maglia rossonera. Il traguardo è stato raggiunto in Sassuolo-Milan martedì sera.

Presenti i vertici societari. Paolo Maldini ha pronunciato le seguenti parole: «Il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo delle 200 partite. Tutti noi speriamo che la storia possa continuare per i tifosi, per i tuoi compagni e per la società. Complimenti».

Intervenuto anche il presidente Paolo Scaroni: «Abbiamo preparato una piccola medaglia celebrativa. Questo sarà un record che non batterà nessuno. 200 partite col Milan a 21 anni…».

Infine Donnarumma ha mandato un messaggio ai tifosi: «Ciao ragazzi, 200 presenze con la maglia del Milan sono un grande traguardo per me. Spero che possiate tornare presto allo stadio per darci un sostegno in più. Un abbraccio a tutti».