Milan, il calendario dell’Europa League

La UEFA ha reso note le date della prossima Europa League 2020/2021. Ecco quando potrebbe cominciare la stagione del Milan

La UEFA ha reso note le date dei turni preliminari dell’Europa League 2020/21.

“Al fine di ottenere la necessaria separazione con la fase finale della stagione 2019/20 ed evitare l’impatto sulla lista di accesso e sui club potenzialmente coinvolti in entrambe le fasi della competizione – si legge in una nota –, i turni di qualificazione della competizione si giocheranno in gara unica (anziché in casa e in trasferta)”.

Un sorteggio determinerà la squadra che giocherà la partita nel proprio stadio.

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1° ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre

Calendario al quale ovviamente è interessato il Milan. Attualmente i rossoneri, dietro alla Roma, partirebbero dal secondo turno di qualificazione, in programma il 17 settembre. Serve arrivare davanti ai giallorossi per volare direttamente alla fase ai gironi.