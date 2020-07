Calciomercato Milan, colpo Roca: si chiude

Fumata bianca in arrivo per il colpo Marc Roca. Il centrocampista può essere il nuovo rinforzo per la squadra di Stefano Pioli

Gli agenti di Marc Roca sono a Milano. La notizia, che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, trova ulteriori sviluppi in Messico. Il centrocampista classe 1996 è pronto a lasciare l’Espanyol e i rossoneri ci stanno pensando seriamente.

Il Diavolo ha bisogno di rimpolpare la mediana che perderà certamente Biglia. Serve almeno un cambio per il duo Kessie–Bennacer in vista dell’Europa League, che il Milan vuole affrontare da protagonista.

Il nome di Marc Roca è davvero molto caldo e stando a quanto riportato da ‘TVC Deportes’ l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. L’incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti rossoneri sarebbe finalizzato alla chiusura della trattativa.

