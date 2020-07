Calciomercato Milan – Emerson, incontro con gli agenti: le ultime

Importante incontro a Casa Milan quest’oggi tra i dirigenti e i procurati di un noto obiettivo rossonero: trattativa al via.

Il Milan vira fortemente su Emerson Royal. Arrivano notizie importanti per la trattativa tra i rossoneri ed il terzino brasiliano.

Il classe ’99 del Betis Siviglia, ma di proprietà Barcellona, è un pallino dei rossoneri. Un laterale destro che farebbe al caso della squadra di Stefano Pioli.

Il Milan accelera: come scritto da Tuttomercatoweb.com, oggi è andato in scena a Casa Milan un incontro con due rappresentanti di Emerson.

Gli agenti Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli della Promoesport sono stati inviati dall’entourage del brasiliano proprio per trattare l’eventuale passaggio di Emerson in rossonero per il 2020-2021.

Emerson molto probabilmente lascerà il Betis, anche se il suo contratto di prestito scadrebbe tra un anno, e potrebbe approdare entro settembre in Serie A.

Non solo Emerson: i due intermediari avrebbero parlato con il Milan anche di un altro obiettivo della Liga spagnola. Si tratta del centrocampista Marc Roca dell’Espanyol, talento iberico anche lui pronto a cambiare aria.

