Calciomercato Milan, Szoboszlai non tramonta: ecco perché

Senza Ralf Rangnick il Milan può comunque chiudere l’acquisto di Dominik Szoboszlai, centrocampista nel mirino dei rossoneri da tempo

Dominik Szoboszlai fino a qualche giorno fa sembrava essere il nome in cima alla lista della spesa del Milan.

Con la rinuncia a Ralf Rangnick il profilo del magiaro sembra perdere quota: il tedesco rappresentava certamente una carta importante da giocare per riuscire a portare il classe 2000 in Italia.

Pensare, però, che Szoboszlai fosse un nome esclusivamente di Rangnick è sbagliato. Il centrocampista del Salisburgo, come vi abbiamo raccontato, a gennaio è stato trattato dai rossoneri da Maldini e Boban. Dare per definitivamente saltata la trattativa appare dunque un azzardo.

Szoboszlai piaceva e continua a piacere: il giocatore, infatti, rappresenta ancora il profilo perfetto per Elliott. Giovane, con un’ottima esperienza internazionale e un prospetto destinato a crescere.

Szoboszlai può giocare in più ruoli del centrocampo e ha una clausola di soli 24 milioni di euro che lo rendono davvero appetibile.

Rangnick non ci sarà ma il calciatore continua a strizzare l’occhio al Milan, con i suoi like sui social, e poi non dimentichiamoci delle sue ultime dichiarazioni, dove manifestava la sua preferenza per la Liga o la Serie A.

Ad oggi non si registrano interessamenti dalla Spagna e in Italia Napoli e Lazio devono prima vendere, Allan e Milinkovic-Savic per tornare su Szoboszlai. Il Milan, dunque, è ancora – a tutti gli effetti – in corsa per il talento magiaro, anche senza Rangnick.

LEGGI ANCHE: SI AVVICINA ROCA