Calciomercato Milan – Un vecchio pallino per il vice Theo Hernandez

Il Milan a caccia di un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez nella prossima stagione. Ecco l’ipotesi probabile.

Il Milan a caccia di un’alternativa sulla corsia mancina. Lo scrive oggi Tuttosport riferendosi ai piani di mercato del club rossonero per la prossima stagione.

Alla squadra di Stefano Pioli servirà un vice-Theo Hernandez, ovvero un laterale difensivo di sinistra che possa dare il cambio al classe ’97. Un po’ quello che tenterà di fare stasera in Milan-Atalanta Diego Laxalt.

I dirigenti del Milan stanno valutando diversi profili, ma non andranno all’assalto prima di cedere elementi come lo stesso Laxalt e Calabria.

Un nome ideale per arricchire la corsia mancina potrebbe essere Antonee Robinson, terzino anglo-americano del Wigan. Un nome già noto, visto che a gennaio era stato ad un passo dal diventare calciatore del Milan, frenato poi da problemi cardiaci.

Superati tali rischi di salute, Robinson può tornare in grande spolvero. Per lui dall’Inghilterra si parla di un futuro in Premier League. Ma non è escluso che la società rossonera possa riprovarci.

Con la conferma di Pioli e di Paolo Maldini come direttore tecnico, la pista Robinson può realmente tornare nel vivo. Ma non è escluso che il Milan viri anche su altri profili come alternative di Theo.

