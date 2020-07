Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: tre giocatori recuperati

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Atalanta di stasera. Presenti sia Simon Kjaer che Samuel Castillejo. Recuperato pure Leo Duarte. Out per infortunio Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Assenti per squalifica Theo Hernandez e Ismael Bennacer.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

