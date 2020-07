Calhanoglu via dal Milan? Hakan reagisce ai rumors – FOTO

Hakan Calhanoglu prende posizione dopo le voci su una sua partenza dal Milan. Il fantasista turco ci ha tenuto a rispondere alle indiscrezioni circolate.

Hakan Calhanoglu è senza dubbio uno dei punti di forza del Milan di Stefano Pioli. Proprio il giocatore turco ha detto di giocare anche per il mister, segnale di grande fiducia e di un ottimo rapporto.

Il numero 10 rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo deve ancora partire. Stamattina La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Calhanoglu non vorrebbe prolungare l’accordo con il Milan. Infatti, il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Germania.

Ci ha pensato proprio l’ex giocatore di Amburgo e Bayer Leverkusen a smentire tali rumors di mercato. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia con scritto: “Troppe fake news sui giornali“.

Importante presa di posizione da parte di Calhanoglu, che a fine campionato discuterà con la dirigenza del suo rinnovo di contratto. L’accordo non è scontato, però la permanenza di Pioli in panchina può essere un fattore incisivo nella trattativa.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN, LA PRIMA RICHIESTA DI PIOLI A GAZIDIS