Calciomercato Milan – Pioli, la prima richiesta a Gazidis

Stefano Pioli ha già manifestato a Ivan Gazidis un suo desiderio di mercato in vista della prossima stagione del Milan. Il mister ha le idee chiare.

Ivan Gazidis ha deciso di dare fiducia a Stefano Pioli per il futuro e lo coinvolgerà anche nelle scelte di mercato. L’amministratore delegato del Milan è stato convinto a 360° dall’allenatore emiliano in queste settimane.

Verranno presi alcuni rinforzi per migliorare la squadra, bisognosa di diventare maggiormente competitiva per poter puntare alla qualificazione in Champions League. Ma sarà importante anche confermare quei giocatori che oggi compongono la colonna portante del Milan.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Pioli ha già chiesto a Gazidis di voler tenere Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero ha stretto un buon rapporto con il centravanti svedese, divenuto leader del gruppo fin dal suo ritorno a Milanello.

Il rinnovo di contratto di Ibrahimovic non è facile. Oltre all’alta richiesta di ingaggio del giocatore, va considerato che lui ha già avuto qualche scontro con Gazidis. Il numero 21 del Milan non ha mancato di dire in faccia e di fronte alle telecamere i suoi dubbi sulla gestione e i progetti del club.

Pioli spera comunque che Zlatan possa rimanere, magari con l’intermediazione fondamentale di Paolo Maldini. Quest’ultimo aveva riportato lo svedese a Milano assieme a Zvonimir Boban, pertanto può essere decisivo nella trattativa. Le parti dovrebbero confrontarsi solamente a fine campionato, non prima.

