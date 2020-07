Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: rivoluzione difesa

Le scelte di Pioli e Gasperini per Milan-Atalanta, match valevole per la 36a giornata di Serie A. Emergenza in difesa: spazio per Gabbia e Laxalt

Alle 21:45 il Milan di Stefano Pioli sfida a San Siro l‘Atalanta di Gasperini, per la 36esima giornata di Serie A. Vincere per dimenticare lo 0-5 dell’andata e per mettere pressioni alla Roma per il quinto posto.

Emergenza in difesa, con il mister costretto a mandare in campo dal primo minuto Laxalt e Gabbia. Biglia, rimpiazza lo squalifica Bennacer, al fianco di Kessie.

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovski, Gomez; Zapata.