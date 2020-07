Gli highlights di Milan-Atalanta, la partita di Serie A in scena questa sera a San Siro. Risultato finale è 1-1.

Il Milan e l’Atalanta giocano ad alta intensità fin dai primi minuti. I nerazzurri partono meglio, mentre il Diavolo cerca la quadratura del cerchio soprattutto in difesa, dove mancano Romagnoli, Theo Hernandez e Conti. Kjaer l’unico titolare presente ma non al meglio. Assenza pesante anche quella di Bennacer. Ma è proprio il Milan ad andare in vantaggio con la giocata del singolo: stupenda la punizione di Calhanoglu da posizione defilata, e così i padroni di casa vanno in vantaggio.

Dopo qualche minuto l’Atalanta ha già la possibilità di pareggiare: brutto fallo di Biglia su Malinovskyi, l’arbitro Doveri fischia il rigore ma l’ucraino dagli undici metri sbatte sui guantoni di Donnarumma, per la prima volta capitano del Milan questa sera (in assenza di Romagnoli). Poco prima della fine del primo tempo, però, gli orobici trovano il gol: dopo una serie di rimpalli, Zapata di sinistro appoggia in porta e fa 1-1.

Nel secondo tempo ci sono varie fasi: l’Atanata riparte meglio, poi pian piano viene fuori il Milan che gioca molto con le sponde di Ibrahimovic. Che di testa le prende davvero tutte e rende infernale la serata all’ex Mattia Caldara. Saelemaekers ha due occasioni ma non colpisce, rientra Castillejo e questa è una bella notizia. Ibrahimovic va giù in area ma per l’arbitro non c’è rigore. Dopo tre minuti di recupero finisce il match: 0-0 il risultato finale.

Milan Atalanta, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale della Lega Serie A su YouTube

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT