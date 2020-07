La diretta live di Milan-Atalanta, gol e risultato in tempo reale della partita. Aggiornamenti minuto per minuto sulla sfida di San Siro.

70′ – Entra Castillejo, rientro importante per il Milan. Fuori Saelemaekers.

60′ – Entrano Leao, Bonaventura e Krunic, fuori Rebic, Calhanoglu, Biglia.

46′ – Secondo tempo iniziato.

45′ – Primo tempo finito

35′ – GOL dell’Atalanta, Zapata firma il pareggio di sinisto.

25′ – Donnarumma para il rigore!

24′ – Rigore per l’Atalanta per fallo di Biglia su Malinovskyi.

14′ – GOOOOOOOL! Splendida punizione di Calhanoglu da posizione defilata, il Milan è avanti 1-0.

1′ – SI COMINCIA

A breve la diretta live di Milan-Atalanta, aggiornamenti minuto per minuto da San Siro.

Ci siamo quasi, a San Siro il Milan scende in campo per la 36^ giornata di Serie A. I rossoneri sfidano l’ultima big di questo campionato, l’Atalanta, la squadra più in forma dopo la ripresa insieme proprio al Diavolo.

Il Milan ha già in tasca la qualificazione in Europa League, ma il sogno di Stefano Pioli è il quinto posto in ciassifica. Vincere oggi sarebbe un’altra grande soddisfazione per la squadra rossonera, che adesso pensa in grande dopo questo ottimo momento di forma.

Il tabellino di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovski, Gomez; Zapata.

Arbitro: Doveri

Marcatori:

Ammoniti: