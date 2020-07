Cronaca live e risultato finale della partita Milan-Atalanta valida per la 36^ giornata del campionato Serie A 2019/2020. Tutti gli aggiornamenti.

Stasera allo stadio di San Siro si è giocato Milan-Atalanta, match valido per la 36ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. All’andata a Bergamo fu 5-0 per i nerazzurri.

La partita di ritorno è terminata con il risultato finale di 1-1. Al vantaggio di Hakan Calhanoglu ha risposto Duvan Zapata. Prima del pareggio atalantino Gianluigi Donnarumma aveva parato un calcio di rigore a Malinovskyi.

Serie A, Milan-Atalanta: cronaca primo tempo

Inizio di partita con più Atalanta che Milan in campo. Al 4’ botta di De Roon dalla distanza col destro, pallone che va fuori di poco con Donnarumma comunque in traiettoria. La Dea continua a manovrare per trovare la giocata giusta, ma il Milan difende bene la propria area.

Al 7’ Zapata manda alto di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Gomez. All’8’ Gomez ci prova col sinistro da fuori area, ma non trova la porta. Più propositivi i nerazzurri, ma la squadra di Pioli non è in affanno nel fronteggiare gli avversari e riesce ad essere abbastanza compatta.

Al 14’ stupenda punizione di Calhanoglu con palla all’incrocio! Milan in vantaggio 1-0 al primo tiro in porta. Da posizione defilata il turco ha beffato Gollini. Al 17’ conclusione al volo di Biglia che viene murata involontariamente da Rebic col braccio. La posizione era interessante per il centrocampista argentino.

Al 19’ diagonale mancino di Laxalt, che chiama Gollini all’allungo in calcio d’angolo. I rossoneri hanno preso più fiducia dopo il gol segnato da Calhanoglu.

Al 25’ Doveri va al VAR a controllare un fallo di Biglia su Malinovskyi e assegna il calcio di rigore, ammonendo anche l’ex Lazio. Al 26’ Donnarumma para il calcio di rigore a Malinovskyi!

Al 28’ Rebic gira di testa su cross di Calabria dalla destra e non trova la porta, anche se non di molto. Al 31’ Calhanoglu colpisce la traversa, ma comunque gli viene fischiato fuorigioco poco dopo. Era leggermente avanti sul bell’assist di Ibrahimovic.

Al 34’ pareggio dell’Atalanta con Zapata, che davanti a Donnarumma non sbaglia dopo aver avuto la meglio fisicamente su Calabria. La palla è arrivata fortunatamente al colombiano dopo un tiro di Malinovskyi deviato da Gabbia.

Due minuti dopo Donnarumma in uscita bassa coraggiosa evita che Zapata possa fare il raddoppio. Al 38’ ammonito Toloi per fallo evidente su Rebic. Entrambe le squadre sentono un po’ la stanchezza verso il finale di primo tempo.

Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Doveri. La prima frazione di gioco termina 1-1 con i gol di Calhanoglu e Zapata.

Milan-Atalanta: cronaca secondo tempo

Dopo l’intervallo nell’Atalanta entra Sutalo al posto di Toloi. I primi minuti vedono entrambe le squadre sbagliare parecchio tecnicamente nelle rispettive fasi offensive.

Al 53′ De Roon ci prova col sinistro da fuori area, ma il pallone viene deviato in corner. Tre minuti dopo murato un tentativo in area di Calhanoglu, che forse poteva fare meglio nell’occasione arrivando a una conclusione più pulita.

Dentro Muriel per Malinovskyi al 57′. Due minuti dopo meravigliosa conclusione di prima intenzione di Gomez appena dentro l’area, pallone fuori di poco. Poco dopo l’ora di gioco Pioli toglie Biglia, Calhanoglu e Rebic per mettere Krunic, Bonaventura e Rafael Leao.

Bello spunto di Leao, che va via in velocità e poi serve bene Saelemaekers, che in area non riesce a calciare bene e spreca una ghiotta chance. I tre cambi hanno dato linfa nuova al Milan, anche se l’Atalanta in campo è ben presente. Nei nerazzurri entrano Pasalic e Castagne al posto di Freuler e Gosens. Invece Pioli mette Castillejo per Saelemaekers.

De Roon prova il tiro dalla distanza al 69′ ma manda alto sopra la traversa. Brivido per il Milan sul tiro di Zapata deviato da Kjaer con pallone non di molto fuori. Palo di Bonaventura al 73′ con un tiro di destro da fuori area. Le squadre hanno voglia di vincere.

All’89’ il Milan chiede un calcio di rigore per presunto fallo su Ibrahimovic. Per proteste viene espulso il medico rossonero Mazzoni. Poco dopo dentro Colley per Gomez nell’Atalanta. L’arbitro Doveri concede tre minuti di recupero. Finisce 1-1 a San Siro!