Ibrahimovic allontana il ritiro: “Mi sto solo riscaldando” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic sembra avere ancora voglia di giocare, da capire se lo farà al Milan. Intanto lancia un video messaggio sicuramente molto interessante.

Zlatan Ibrahimovic sui suoi profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram ha pubblicato un post con scritto “Mi sono solo riscaldando” e allegato un video con alcune sue parole importanti.

L’attuale centravanti del Milan nel filmato, che riprende alcune sue azioni con varie squadre, dice: «Voi pensate che sono finito. Che la mia carriera presto sarà finita. Voi non mi conoscete. In tutta la mia vita ho dovuto lottare. Nessuno credeva in me. Ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma invece mi hanno reso solo più forte. Altre volevano sfruttarmi, ma mi hanno fatto diventare più intelligente. Adesso pensate che sono finito? A tutti voi ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando».

Ibrahimovic sembra avere il desiderio di continuare a giocare, nonostante i quasi 39 anni. Bisognerà vedere se continuerà a farlo ancora nel Milan, con il quale ha un contratto in scadenza. I rapporti con Ivan Gazidis non sono idilliaci, però la conferma di Stefano Pioli potrebbe essere un fattore importante.