Milan, opportunità Thiago Silva: alternativa a Kjaer-Romagnoli

Thiago Silva non ha ancora trovato una squadra e l’idea Milan potrebbe tornare di moda. Senza Rangnick c’è spazio per i colpi d’esperienza

Futuro ancora tutto da scrivere per Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha deciso di prolungare il contratto con il Psg, fino al prossimo 31 agosto per dare una mano alla squadra di Tuchel in Champions League, poi sarà addio definitivo.

Come annunciato dallo stesso centrale, un’ulteriore firma con i francesi non arriverà. Thiago Silva è così pronto ad una nuova, forse ultima, avventura in una squadra europea.

Nelle settimane e nei mesi scorsi si è tanto parlato di Milan ma i rossoneri non hanno mai mosso passi concreti per Thiago Silva. Con l’addio definitivo a Ralf Rangnick e la permanenza di Stefano Pioli e Paoli Maldini si aprono nuovi scenari.

Ora i rossoneri sono più propensi a mettere a segno colpi d’esperienza e l’idea di proseguire l’avventura con Zlatan Ibrahimovic ne è una prova.

Gazidis, così come Maldini e Massara, hanno parlato chiaramente di una squadra composta dal giusto mix di giocatori d’esperienza e giovani. Thiago Silva, alle giuste cifre, potrebbe così tornare di moda per completare un reparto che ha bisogno di alternative al duo Kjaer-Romagnoli.

