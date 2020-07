Roma batte Fiorentina e allunga sul Milan: la classifica

La Roma sale a +4 sul Milan dopo aver sconfitto la Fiorentina non senza polemiche, dati i dubbi sul secondo rigore assegnato dall’arbitro Daniele Chiffi.

Il Milan dopo il pareggio contro l’Atalanta attendeva il risultato della Roma, concorrente per la qualificazione diretta in Europa League. Dallo stadio Olimpico non sono arrivate buone notizie, però.

Infatti, la squadra di Paulo Fonseca ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina. I giallorossi sono andati in vantaggio su rigore con Jordan Veretout al 45′, ma i viola nella ripresa hanno trovato il pareggio con Nikola Milenkovic al 54′. Quando la partita sembrava indirizzata verso il pareggio, l’arbitro Daniele Chiffi ha concesso un secondo penalty alla Roma.

Veretout dagli 11 metri ha fatto 2-1 all’87’, stabilendo il risultato finale all’Olimpico. Proteste della Fiorentina, che non riteneva falloso l’intervento di Pietro Terracciano su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco aveva già calciato e stava cadendo quando è stato colpito dal portiere viola.

Con questa vittoria la Roma sale a 64 punti, consolidando il quinto posto che dà accesso diretto alla fase a gironi di Europa League. Il Milan è sesto a quota 60 a due giornate dal termine del campionato. Sarà difficile per i rossoneri riuscire a superare i giallorossi con così poche partite a disposizione.

Nel prossimo turno di campionato il Milan giocherà a Genova contro la Sampdoria, mentre la Roma affronterà il Torino in trasferita. Di seguito la classifica Serie A 2019/2020.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA-FIORENTINA