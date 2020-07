Calciomercato Milan, colpo Florentino: contatti con l’agente

Il Milan non ha ancora mollato la pista Florentino. Si continua a lavorare sulla base di un prestito biennale per il centrocampista del Benfica

Il nome di Florentino continua ad essere sul taccuino del Milan. I rossoneri non hanno abbandonato l’idea di portare in Italia il centrocampista portoghese classe 1999.

Il giocatore del Benfica che il prossimo 19 agosto compirà 21 anni piace alla dirigenza del Diavolo e i contatti tra le parti non sono cessati: Frederic Massara – come riporta Tuttosport – avrebbe sentito nuovamente l’entourage del giovane.

L’idea del Milan non sarebbe molto diversa rispetto a qualche mese fa: i rossoneri vorrebbero Florentino in prestito biennale oneroso. Il calciatore è visto come il giusto profilo per rafforzare la mediana, che ha bisogno di alternative al duo Kessie-Bennacer.

