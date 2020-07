Milan, Reina vuole giocare: addio certo

Con il rinnovo di Donnarumma, il futuro di Reina sarà lontano dal Milan. Il portiere spagnolo ha voglia di giocare, può far ritorno all’Aston Villa

Pepe Reina è riuscito nell’impresa di salvare l’Aston Villa. Il portiere, volato in Inghilterra con la formula del prestito a gennaio, può adesso far ritorno al Milan, dove appare solamente di passaggio.

Una permanenza in rossonero, con il rinnovo di Gigio Donnarumma imminente, è davvero da escludere. Lo spagnolo, come confermato ieri, ha voglia di giocare ad alti livelli per almeno altri due anni.

Con la conferma del giovane italiano, scendere in campo sarebbe praticamente impossibile.

Possibile, invece, un suo ritorno all’Aston Villa, essendo uno dei protagonisti della salvezza.

Reina ha ancora un anno di contratto con il Milan, un contratto che pesa non poco alle casse del Diavolo: l’ex Napoli, infatti, percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Se non sarà Aston Villa si cercherà comunque un’altra soluzione, Reina vuole giocare e il Milan può sorridere.

LEGGI ANCHE: RINNOVI MILAN, ECCO IL POKER