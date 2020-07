Calciomercato Milan, rinnovo Bonaventura: arrivano conferme

Giacomo Bonaventura può continuare a giocare nel Milan. Anche stamani arrivano conferme: bisognerà sedersi attorno ad un tavolo per trovare la quadra

Ancora conferme, Jack Bonaventura alla fine potrebbe riuscire a strappare il rinnovo di contratto al Milan. La permanenza di Stefano Pioli in panchina e il mancato arrivo di Ralf Rangnick sono certamente due notizie positive per l’esperto centrocampista che ha sempre dato priorità al club rossonero.

Negli ultimi mesi sono state davvero tantissime le voci di mercato legate al suo futuro ma Bonaventura non ha mai perso la concentrazione, dimostrandosi un vero professionista.

Il calciatore nel Milan post lockdown ha così trovato il suo spazio. Soprattutto a partita in corso ha dato prova di essere un perfetto 12esimo uomo.

Pioli ha tanta fiducia in lui e Maldini – come riporta La Gazzetta dello Sport – rappresenta il giusto sponsor per la sua conferma. Serve chiaramente trovare l’accordo, alle giuste cifre. La trattativa, con la richiesta di 2 milioni netti a stagione, non appare in discesa.

Bonaventura si sta guardando attorno ma, ovviamente, non chiuderà le porte al Milan. I prossimi, saranno i giorni dei rinnovi di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu e a questo punto, forse, anche di Jack per calare il poker.

