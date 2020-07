Calciomercato Milan, Ibra ha deciso: lo ha comunicato

Zlatan Ibrahimovic, così come Gigio Donnarumma, ha comunicato a Mino Raiola la volontà di continuare a giocare per il Milan la prossima stagione

L’incontro fra Mino Raiola e la dirigenza del Milan avverrà entro 48 ore. Un incontro che potrebbe portare alla fumata bianca: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic hanno infatti deciso.

La conferma arriva anche dalle pagine de La Gazzetta dello Sporto. Il portiere e l’attaccante vogliono continuare ad indossare la maglia rossonera e lo hanno già comunicato al loro procuratore.

L’addio alla pista Ralf Rangnick e la conferma di Stefano Pioli, con il quale c’è un grandissimo feeling, sono fattori che sono risultati certamente decisivi per lo svedese.

Paolo Maldini, altro elemento chiave di questa trattativa, non ha dubbi, come del resto gli altri dirigenti: Zlatan Ibrahimovic è fondamentale per il progetto Milan, essendo il leader assoluto dello spogliatoio.

Gigio Donnarumma, invece, non ha mai avuto altre idee in mente e i nuovi sviluppi, in panchina e in società, sono solo serviti a rafforzare la sua convinzione. Ora, dunque, spetterà a Mino Raiola accontentare i suoi assistiti.

