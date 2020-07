Calciomercato Milan, futuro Paquetà: pista ancora possibile

Lucas Paquetà piace sempre alla Fiorentina. Il brasiliano è seguito da tempo dal club viola che potrebbe preparare una nuova offerta per portarlo alla corte di Commisso.

Lucas Paquetà non ha vissuto la sua migliore stagione da quando è al Milan. Il giocatore è stato impiegato con discontinuità, così come discontinuo è stato il suo rendimento. Sul brasiliano c’è da tempo la Fiorentina, che continua a monitorare la sua situazione. Il club viola potrebbe presto preparare l’assalto decisivo.

Secondo quanto rivela Tuttosport, la Fiorentina aveva già presentato un’offerta alla dirigenza rossonera, basata su un prestito biennale con diritto di riscatto. Una proposta che il Milan ha rispedito al mittente. Ora i toscani potrebbero riprovarci.

Il Milan è sempre ben disposto a trattare e si priverebbe senza problemi del giocatore, di fronte a una soluzione economica convincente. Paquetà sembrava destinato al Benfica come parziale contropartita per Florentino Luis, ma l’affare poi non si è concretizzato.

Milan e Fiorentina: linea diretta sul mercato. I due club stanno dialogando frequentemente nell’ultimo periodo. I giocatori in ballo sono quelli di Lucas Paquetà e Nikola Milenkovic. Il Milan segue da tempo il difensore serbo, per il quale Pioli stravede e la Fiorentina non smette di pensare a Paquetà.

È chiaro che di fronte a una quadra economica giusta le due società potrebbero imbastire uno scambio che potrebbe accontentare tutti. La volontà delle due parti c’è, così come quella di Milenkovic, resta da fare la voglia di Paquetà di vestire la maglia viola.

Il brasiliano preferirebbe restare in rossonero e – nel caso di una partenza – la soluzione Benfica sarebbe per lui auspicabile. Ma le vicende di mercato sono in continua evoluzione e se anche Paquetà dovesse convincersi della bontà del progetto di Commisso l’affare potrebbe sbloccarsi.

