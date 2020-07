Calciomercato Milan, offerte dalla Spagna per Castillejo

Tentazioni spagnole per Samu Castillejo. L’attaccante esterno del Milan ha ben tre estimatori dal proprio paese d’origine.

In Spagna sono tutti pazzi per Samu Castillejo. L’esterno di origine iberica infatti è richiestissimo, soprattutto dopo l’ultima positiva stagione.

Il numero 7 del Milan, rientrato da poco dall’infortunio muscolare, secondo Calciomercato.com sarebbe tentato di ritornare in Liga. Non da una squadra, ma da ben tre club del campionato spagnolo.

Non sono noti i nomi delle squadre interessate a Castillejo nel prossimo futuro. Ma una cosa è certa: l’ex Villarreal si trova molto bene a Milanello e non intende interrompere anzitempo la sua avventura in maglia rossonera.

Castillejo dunque avrebbe già deciso: resterà al Milan snobbando le tre proposte in arrivo dal suo paese natio. Anche per il club rossonero il classe ’95 è una risorsa importante: dopo l’addio di Suso è diventato titolare nel 4-2-3-1 di mister Pioli.

