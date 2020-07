Calciomercato Milan, futuro Romagnoli: le ultime sul rinnovo

Alessio Romagnoli è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Milan ma ci vorrà del tempo. Le priorità oggi in rossonero sono altre

Sono i giorni dei rinnovi di Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e molto probabilmente anche di Jack Bonaventura. Il Milan pensa al futuro blindando i suoi giocatori migliori, poi sarà mercato in entrata, in attesa di un’ultiore fumata bianca.

In agenda, in casa rossonera, infatti, c’è anche il prolungamento del contratto di Alessio Romagnoli. Il capitano – come più volte detto – ha deciso di rimanere a vestire la maglia del Milan, indossando la fascia al braccio.

Serve un incontro con l’agente Mino Raiola per mettere, una volta per tutte, nero su bianco. Ma l’agenda è davvero fitta e proprio per questo – come riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani – bisognerà attendere un po’ di più rispetto ai compagni sopracitati, che sono chiaramente una priorità.

