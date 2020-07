Milan, rinnovo Ibra: bonus per la fumata bianca

L’accordo totale per la firma di Zlatan Ibrahimovic ancora non c’è: il Milan ha messo sul piatto un contratto da 4 milioni. I bonus per colmare la distanza

La volontà di Zlatan Ibrahimovic è alquanto chiara, vuole continuare a regalare emozioni con la maglia del Milan. Da parte del club rossonero c’è un’apertura totale al rinnovo ma va ancora trovata la giusta quadra per mettere nero su bianco.

Come raccontato in questi giorni, c’è distanza tra le parti, una distanza che può comunque essere colmata: lo svedese chiede sei milioni di euro e la società, ad oggi, è ferma a quattro.

Facile pensare di poter trovare un accordo a metà strada: secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’ la soluzione del problema sarebbe legata all’inserimento di robusti bonus, utili a colmare la distanza tra le parti e a far firmare così Ibra.

