Milan, attento: l’Atalanta vuole soffiarti un obiettivo

L’Atalanta fa concorrenza al Milan su un obiettivo per la prossima finestra del calciomercato. La società nerazzurra ha già avviato contatti concreti.

Non è un mistero l’interessamento della Lokomotiv Mosca per Diego Laxalt. Ci sono già stati contatti e incontri per discutere di un trasferimento in Russia.

Da parte del laterale uruguayano c’è apertura a questa possibilità e anche il Milan è disponibile a trattare. Al club rossonero non dispiacerebbe inserire nell’operazione Aleksej Miranchuk, fantasista russo classe 1995 che ha mostrato qualità interessanti e che ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

Ma il Milan non è l’unico club italiano ad aver messo gli occhi su Miranchuk. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche l’Atalanta è interessata al giocatore. La dirigenza nerazzurra si sarebbe già mossa contattando la Lokomotiv Mosca. Prezzo 18-20 milioni di euro.

Il Milan può inserire Laxalt, gradito al club russo, nella trattativa. Invece l’Atalanta può offrire a Miranchuk la vetrina della Champions League. Potrebbe scatenarsi un derby italiano per il calciatore. Ovviamente non vanno scartate altre concorrenti, dato che il fantasista classe 1995 piace pure in altri importanti campionati europei.

