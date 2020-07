Milan o Bundesliga? Calhanoglu annuncia il suo futuro: “Scelta di cuore”

Hakan Calhanoglu ha preso una decisione ufficiale per quanto riguarda il proseguimento della sua carriera. Tra Milan e Bundesliga ha scelto.

Hakan Calhanoglu finalmente ha trovato continuità di rendimento e sta facendo vedere il suo valore. Dopo due stagioni tra alti e bassi, con Stefano Pioli è riuscito ad esprimersi al meglio.

Il Milan vuole puntare su di lui per il futuro, ma c’è un contratto da rinnovare. L’attuale accordo scade a giugno 2021, quindi è importante che le parti quanto prima trovino l’intesa per un prolungamento.

Calhanoglu, intervistato da Sky Sport, ha fatto delle dichiarazioni importanti sul suo futuro: «Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan».

Qualche giorno fa erano circolati rumors inerenti la sua presunta volontà di non rimanere in rossonero per fare ritorno in Germania, dove ha già giocato con Amburgo e Bayer Leverkusen. Tuttavia, Hakan ci ha tenuto a smentire tutto. Lo aveva già fatto su Instagram e lo ha rifatto ora.

Per il Milan è importante confermare Calhanoglu, un calciatore diventato costante nelle prestazioni e decisivo. Tra gol e assist sta riuscendo ad essere il numero 10 che ci si aspettava quando approdò a Milanello nell’estate 2017.

