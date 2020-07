Sky – Maldini, Gazidis e Massara presenti a Milanello

La dirigenza rossonera al completo a Milanello. Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara presenti quest’oggi nel centro sportivo rossonero.

La dirigenza rossonera non manca di far sentire il suo appoggio alla squadra e al tecnico Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, anche oggi Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara si sono presentati a Milanello per assistere all’allenamento. La presenza della dirigenza rossonera è frequente nel centro sportivo ultimamente, sintomo di come vogliano seguire da vicino l’evolversi del periodo di forma dei giocatori.

Sarà l’occasione per discutere ancora con il tecnico Pioli: nessun riferimento di mercato, ogni decisione verrà rimandata al termine di questo finale di campionato. La volontà è di far capire all’ambiente che la dirigenza c’è ed è presente a stretto contatto con i giocatori. Un segnale che vuole spronare a dare il massimo in queste ultime due partite per poi ripartire alla grande con la prossima stagione.

