Dalla Spagna confermano: il Milan ha scelto il vice Bennacer

Il Milan ha individuato l’ideale vice di Ismael Bennacer per il centrocampo. Sembra che il nome preferito sia quello di Marc Roca dell’Espanyol.

Marc Roca è tra i giocatori che cambierà sicuramente squadra nella prossima sessione di mercato. E potremmo vederlo con la maglia del Milan.

L’Espanyol è retrocesso nella Liga e dunque il centrocampista 24enne si trasferirà altrove. Nel contratto (scadenza giugno 2022) c’è una clausola di risoluzione da 40 milioni di euro, ma il prezzo reale del cartellino è molto inferiore. Nessuno offrirà tale cifra, il club di Barcellona lo sa.

Il Mundo Deportivo dalla Spagna spiega che il Milan è in pole position per Marc Roca. Ci sono già stati contatti e anche un incontro con gli agenti del giocatore. Sulle sue tracce anche squadre della Premier League e non solo.

Da segnalare che un anno fa l’Espanyol rifiutò un’offerta da 18 milioni proveniente dal Bayern Monaco. Adesso la società catalana potrebbe dire sì a una proposta simile, magari con dei bonus inclusi.

Il Milan sembra non aver ancora avanzato un’offerta ufficiale, perché sta valutando anche altre opzioni per rinforzare il centrocampo. Roca potrebbe essere una buona alternativa a Ismael Bennacer. C’è bisogno di prendere un innesto che possa fare da vice all’algerino ex Empoli, divenuto un titolare intoccabile. Lo spagnolo ha caratteristiche adatte.

