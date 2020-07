Sampdoria, Ranieri critico: “Il Milan ha più giorni di riposo”

Claudio Ranieri non condivide come è stato organizzato il calendario in vista di Sampdoria-Milan, dato che i rossoneri hanno più tempo per recuperare.

Il Milan mercoledì sera affronterà la Sampdoria a Genova e proverà a vincere sperando che la Roma non faccia altrettanto contro il Torino. In caso di successo giallorosso, addio matematico alla qualificazione diretta in Europa League.

Claudio Ranieri, allenatore blucerchiato, dopo la partita contro la Juventus di ieri sera ha messo in evidenza che la sua squadra sarà meno riposata: «Il Milan ha avuto cinque giorni di recupero, mentre noi ne avremo solo due. Comunque faremo il massimo e se il risultato sarà dalla nostra parte, tanto di guadagnato».

Ranieri non è contento di come è stato organizzato il calendario. Il Milan ha giocato venerdì sera contro l’Atalanta, invece la Sampdoria domenica sera contro la Juve. Ci sono due giorni di differenza a favore dei rossoneri di Stefano Pioli. Va comunque detto che al Diavolo è capitato tra SPAL e Lazio, ma anche tra Lazio e Juventus, di avere solo due giorni di riposo. La differenza è che da Milanello non sono mai giunte lamentele.

