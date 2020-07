Calciomercato Milan, l’Aston Villa saluta Reina | VIDEO

Con un video postato sui social, l’Aston Villa ha voluto ringraziare pubblicamente Pepe Reina, tra i protagonisti della salvezza in Premier League

Pepe Reina si appresta a far ritorno al Milan dopo i mesi in prestito all’Aston Villa. Il portiere spagnolo è stato tra gli artefici dell’insperata salvezza del club in Premier League.

Gli inglesi – attraverso i propri canali ufficiali – hanno così voluto ringraziare Reina, sottolineandone l’importanza.

Parole che sembrano lasciare intendere che l’avventura dell’ex Napoli all’Aston Villa sia definitivamente finita.

GUARDA IL VIDEO: