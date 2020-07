Calciomercato Milan – Un club spagnolo vuole Biglia

Il futuro di Lucas Biglia potrebbe essere nella Liga, dove una squadra ha già avviato contatti per ingaggiarlo. L’argentino lascerà il Milan sicuramente.

L’esperienza di Lucas Biglia al Milan è ormai agli sgoccioli. Quelle contro Sampdoria e Cagliari saranno le sue ultime due partite con la maglia rossonera addosso.

Poi scadrà il contratto e lui sarà libero di scegliersi una nuova squadra. Il club di via Aldo Rossi ha deciso da mesi di non rinnovare l’accordo. Tra età, costi, scarsa affidabilità fisica e rendimento deludente non c’erano le condizioni per un prolungamento.

Biglia intende proseguire la propria carriera in Italia, nonostante dall’Argentina siano arrivati dei sondaggi per provare a ingaggiarlo. Da non escludere una permanenza in Serie A, ma nelle scorse ore Sky Sport ha rivelato l’interesse del Betis Siviglia nei confronti dell’ex capitano della Lazio.

Il club andaluso avrebbe già fatto partire alcuni contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Al centro delle discussioni l’ingaggio del giocatore, che al Milan ha percepito 3,5 milioni di euro netti annui in queste tre stagioni.

Ovviamente il Betis Siviglia non intende garantirgli uno stipendio uguale e difficilmente altre società potranno farlo in Europa. Biglia dovrà rivedere sicuramente le proprie pretese economiche per restare a giocare nel Vecchio Continente.

