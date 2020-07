Nuova maglia Milan, il video della presentazione: c’è Ibrahimovic

Il Milan ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione con un video sui social. Fra i modelli c’è anche Ibrahimovic, oltre a Theo Hernandez, Calhanoglu e Romagnoli.

In Milan–Cagliari di domenica, cioè l’ultima partita di Serie A, ci sarà un “ospite” importante: la nuova maglia dei rossoneri per la prossima stagione. Pochi minuti fa, tramite i propri canali social, il club di via Aldo Rossi l’ha presentata tramite un video ben realizzato.

Confermate le anticipazioni: il kit è un omaggio alla città di Milano, ai suoi edifici e alla sua archittettura. Fra i modelli ci sono Theo Hernandez, capitan Romagnoli, Hakan Calhanoglu e anche Zlatan Ibrahimovic. Chissà che questo non possa essere un indizio sul suo futuro, ma questo lo sapremo soltanto a campionato finito.

Ecco il video pubblicato sui canali social del Milan per presentazione questa nuova creazione targata ovviamente Puma.