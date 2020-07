Calciomercato Milan, Kubo al Siviglia: rossoneri spiazzati

Takefusa Kubo è uno dei nomi individuati dal Milan per la fascia destra. Il giapponese del Real è però vicino al passaggio in prestito al Siviglia.

Takefusa Kubo, di proprietà del Real Madrid, poteva essere il nuovo colpo alla Theo Hernandez del Milan. Il terzino giapponese era stato individuato come esterno destro per la prossima stagione, ma i rossoneri dovranno cambiare obiettivo.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il giocatore avrebbe dato il suo benestare al passaggio al Siviglia, dove potrà disputare la prossima Champions League. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito.

Proprio la modalità di trasferimento temporanea non convinceva completamente il Milan, che non vuole far crescere i giovani altrui per poi doversene liberare. La politica rossonera è quella di pescare i migliori talenti sul panorama europeo quando non si sono ancora pienamente affermati, in modo tale da poterli acquistare a prezzo ridotto.

Il Real Madrid era intenzionato a privarsene solo in prestito e questo ha fatto la differenza per il passaggio, ormai sicuro al Siviglia.

