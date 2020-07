Calciomercato Milan, rinforzo sulla destra: idea Under

Il turco della Roma, Cengiz Under, è in vendita. Può essere un’idea per il Milan, che ha buoni rapporti con l’agente

Fali Ramadani giocherà un ruolo chiave per il calciomercato del Milan. Come ampiamente detto in questi giorni, il noto agente è in continuo contatto con la dirigenza rossonera per sbrogliare definitivamente la matassa Ante Rebic.

L’attaccante croato di proprietà dell’Eintracht Francoforte è ancora legato alla Fiorentina, che detiene il 50% della futura rivendita. Servono i giusti incastri per la fumata bianca ma la volontà del giocatore è nota.

Tra questi incastri potrebbe rientrare Milenkovic, altro assistito di Ramadani, che tanto piace a Pioli. Attenzione però ad altre idee che potrebbero finire sul tavolo.

In questi giorni si è parlato tanto di Luka Jovic, un’opportunità dal Real Madrid ma con la permanenza di di Ibrahimovic le cose potrebbero cambiare.

Un’altra opportunità è certamente Cengiz Under, che questa estate lascerà la Roma. L’esterno classe 1997 può essere il giusto profilo per rafforzare la corsia destra. I giallorossi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro potrebbero privarsene: attenzione però al Napoli, da tempo sulle sue tracce, e alla Juventus, che potrebbe piombare sul giocatore in caso di cessione di Douglas Costa.

LEGGI ANCHE: CONCORRENZA INGLESE PER IL CENTROCAMPISTA