Probabili formazioni Sampdoria-Milan: dubbio Castillejo-Saelemaekers

Le ultime di formazione su Sampdoria-Milan, in scena domani sera alle 19.30. Pioli alle prese con il dubbio tra Saelemaekers e Castillejo.

Il Milan vuole riprendere la sua marcia verso l’Europa. Domani sera alle 19.30 i rossoneri saranno in campo a Genova contro la Sampdoria. Il pari contro l’Atalanta ha interrotto la striscia di vittorie: ora i rossoneri non possono più fermarsi.

Nella conferenza di oggi Stefano Pioli ha fatto capire che c’è molta differenza tra un quinto e un sesto posto, nell’impostazione dell’avvio della prossima stagione. Il mese di settembre, nel caso in cui il Milan dovesse giocare i preliminari di Europa League, sarebbe fitto di impegni. La squadra rossonera farà il massimo per qualificarsi direttamente alla prossima manifestazione europea.

La Sampdoria è già salva, ma non regalerà punti a nessuno in questo finale di stagione, motivo per cui il Milan dovrà affrontare la gara con la giusta concentrazione.

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

Il Milan riaccoglie dal primo minuto Ismael Bennacer e Theo Hernandez, al rientro dalla squalifica. La loro assenza si è fatta sentire molto contro l’Atalanta e non vedono l’ora di poter contribuire nuovamente alla causa rossonera.

Assente ancora Andrea Conti, così come Alessio Romagnoli che ha concluso anzitempo la stagione. A sostituirlo sarà nuovamente Matteo Gabbia. Sulla destra giocherà Davide Calabria, mentre al centro della difesa il punto di riferimento sarà ancora Simon Kjaer.

A centrocampo il dubbio che tormenta Stefano Pioli è quello tra Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo: il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi giocherà sul versante destro. Ad affiancare uno dei due esterni saranno sicuramente Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, diventati intoccabili. Sulla mediana oltre a Ismael Bennacer giocherà ancora Franck Kessie. Unica punta Zlatan Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic