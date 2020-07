Calciomercato Milan, Biglia fra Spagna e Qatar: le ultime

Il centrocampista Lucas Biglia è richiestissimo all’estero. Non solo Spagna, ma anche paesi esotici interessati al calciatore del Milan.

Lucas Biglia lascerà sicuramente il Milan. Nonostante compaia come testimonial della nuova maglia da gara targata Puma, il centrocampista sta valutando le varie proposte.

Due le opzioni definite per Biglia: un approdo nella Liga spagnola o un trasferimento più ‘esotico’. L’argentino non dovrebbe tornare in patria come inizialmente ipotizzato, bensì giocherà in altri campionati.

Oltre al Betis Siviglia, che ha già sondato il terreno per il classe ’86, spunta anche l’interesse del Celta Vigo per Biglia. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’offerta ufficiale dei galiziani.

Ma anche alcuni club del Qatar sembrano essersi mossi con l’agente di Biglia. Secondo Sky Sport già due offerte dal paese asiatico sono giunte alle orecchie del centrocampista. Biglia ora deve decidere: continuare in un campionato competitivo come la Liga o chiudere nelle ricchezze economiche del Qatar?

