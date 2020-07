Donnarumma e Ibrahimovic, il Milan incontra Raiola: la situazione

Il Milan e Mino Raiola sono pronti ad affrontare a quattrocchi la trattativa per i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Emergono già dei dettagli.

Il campionato Serie A 2019/2020 volge verso il termine e il Milan ha alcune questioni extra-campo importanti da affrontare. Ci riferiamo ai rinnovi di contratto di giocatori importanti.

Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma su tutti. Nel weekend i due sono volati nel Principato di Monaco per incontrare il loro agente, Mino Raiola. Stando a quanto trapelato da Montecarlo, il confronto è stato positivo e c’è fiducia per i prolungamenti contrattuali di entrambi.

Da Sportmediaset giunge notizia che proprio oggi il Milan incontrerà Raiola per parlare del futuro di Donnarumma e Ibrahimovic. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti telefonici tra le parti, ma è venuto il momento di guardarsi in faccia e provare a mettere tutto nero su bianco.

Per quanto riguarda Gigio, possibile la conferma dell’attuale ingaggio da 6 milioni di euro netti annui con l’aggiunta di alcuni bonus legati ai risultati. La scadenza contrattuale passerebbe da giugno 2021 a giugno 2023. Un prolungamento biennale, dunque.

Un più complicata l’intesa inerente Ibrahimovic, che ha percepito 3 milioni netti per sei mesi e inizialmente ne pretendeva 6 per una stagione completa. Lo svedese ha dato disponibilità a trattare per uno stipendio inferiore. La proprietà rossonera Elliott non vuole andare oltre i 4 milioni. Un accordo può essere trovato, magari inserendo dei bonus specifici legati a degli obiettivi da raggiungere.

