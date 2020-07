Calciomercato Milan – Offerta per Bustos: rivelazione dall’Argentina

Dall’Argentina giunge notizia di un’assalto concreto del Milan per Nahuel Bustos, attaccante del Talleres che piace a più squadre per il prossimo mercato.

C’è anche Nahuel Bustos tra i giocatori presi in considerazione dal Milan per la prossima sessione di mercato. Il 22enne attaccante argentino è uno dei giovani talenti visionati dagli osservatori rossoneri nell’ultima stagione.

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Argentina, Andrés Fassi (presidente del Talleres) ha rivelato al giornalista Gabriel Pazini l’esistenza di un’offerta da oltre 10 milioni di euro da parte del Milan per Bustos.

Il numero 1 del club proprietario del cartellino del giocatore ha spiegato che il Diavolo è nel tris di squadre che hanno fatto proposte concrete. In trattativa per Bustos c’è l’Atletico Mineiro, ma i brasiliani non hanno ancora fatto una proposta sufficiente per il Talleres. Altra società interessata al talento sudamericano è il Krasnodar, che ha messo sul tavolo un’offerta simile a quella del Milan.

Se nei giorni scorsi era emerso che Bustos era stato solo proposto al club rossonero, invece adesso è il presidente del Talleres a rivelare che c’è una proposta economica reale arrivata da Milano.

