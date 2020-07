Calciomercato Milan, colpo Miranchuk | Maldini prepara il piano

Il Milan vuole Miranchuk, ma solo con uno scambio. Maldini sta lavorando insieme a Massara per questo colpo dalla Russia. La Juventus si è tirata fuori.

Il Milan non ha mollato la presa per Aleksey Miranchuk. Maldini e Massara continuano a pensarci: i rossoneri hanno il gradimento totale del calciatore, che vuole lasciare la Lokomotiv Mosca e culla il sogno di giocare in Serie A. Proposto alla Juventus nei mesi scorsi, Paratici ha deciso di non affondare il colpo. Strada libera quindi per il Diavolo, che però ha una richiesta ben precisa.

Infatti l’operazione è possibile solo tramite uno scambio, e questa non è una novità. Miranchuk può liberarsi a costi molto bassi e il Milan vuole evitare di sborsare soldi cash: Diego Laxalt può essere la chiave perché piace molto al club russo, ma occhio anche a Ricardo Rodriguez, che potrebbe presto rientrare dal prestito al PSV Eindhoven. Anche lui è un’opzione per questo scambio con la Lokomotiv, come spiega Calciomercato.com.

I contatti sono in corso. Maldini e Massara ci lavorano, forti del sì del calciatore e della sua condizione contrattuale (è in scadenza nel 2021). Attenzione però alla concorrenza: nei giorni scorsi si è registrato un interesse dell’Atalanta per lui, così come quello di altri club (non solo italiani). Se il Milan vuole chiudere deve affrettarsi.

