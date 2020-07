Milan, rinnovo Ibrahimovic | Zlatan manda segnali

Ibrahimovic manda un segnale forte e chiaro al Milan per il rinnovo. Adesso le probabilità che resti in rossonero sono molto alte. Ecco le ultime news.

La permanenza di Stefano Pioli ha invertito la rotta in casa Milan. Con lui dovrebbe restare anche Paolo Maldini, destinato all’addio con l’arrivo di Rangnick. Discorso identico per Zlatan Ibrahimovic, volato a Montecarlo da Mino Raiola insieme a Donnarumma sabato pomeriggio. “E’ arrivato il presidente”, ha scritto Ibra ieri su Instagram in una foto che testimoniava il suo rientro a Milanello in elicottero.

Chissà se nel suo futuro ci sarà proprio quel tipo di ruolo, ma per adesso non ha alcuna intenzione di smettere. “Pensate che io sia finito? Mi sto solo scaldando“, è il messaggio che ha voluto lanciare nei giorni scorsi sui social con un video. Ecco, perché lui vuole continuare a giocare, e vuole farlo al Milan.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in questi giorni ha mandato un segnale forte e chiaro alla società: ha dato infatti disponibilità a ridursi lo stipendio, e questo potrebbe rappresentare la svolta per un rinnovo che sembra sempre più vicino. Bisognerà attendere la fine del campionato, ma le probabilità che Ibra resti sono passate da 0 a quasi 100. A meno di colpi di scena.

